Игнатьев — о Клотете: никто не несёт ответственность за того, кого везут из-за границы

Известный советский и российский футболист и тренер Борис Игнатьев высказался насчёт отставки Жозепа Клотета из московского «Торпедо».

«При увольнении тренера надо отталкиваться от аргументов. «Торпедо» ставит большие задачи, проведена большая селекционная работа, но нет результата, нет концепции и идеи. Команда просто играет и не решает никаких задач на перспективу. Возможно, ситуация в турнирной таблице будет исправлена, но уже прошло достаточно времени. Клотета привезли из серьёзного футбола с надеждой, что он лучше российских специалистов, но кто-то ошибся. И этот кто-должен объяснить аргументы приглашения и причины текущей ситуации. Никто не несёт ответственность за того, кого везут из-за границы, кроме болельщиков, которые теряют здоровье.

«Торпедо» — команда с традициями, с фамилиями, на которые ходили люди, — сегодня где-то на задворках. Это неприятно. Хотелось бы, чтобы команда такого калибра не затерялась на долгие годы», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.