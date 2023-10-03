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Экс-тренер «Сочи» Гаранин: предложения по работе есть, но говорить об этом пока рано

Экс-тренер «Сочи» Гаранин: предложения по работе есть, но говорить об этом пока рано
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Бывший главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о том, что у него есть предложения по работе.

«Если «Торпедо» предложит должность главного тренера, буду ли готов принять этот вызов? Не буду говорить на эту тему. Так что, извините, без комментариев. А вообще предложения имеются. Из РПЛ или Первой лиги? Пока рано отвечать на этот вопрос», — приводит слова Гаранина «Матч ТВ».

52-летний российский специалист возглавлял сочинский клуб с июня по ноябрь 2022 года. Под его руководством команда провела 23 матча, одержала в них восемь побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

Также Гаранин был главным тренером красноярского «Енисея» на протяжении двух временных отрезков: с января по июнь 2022 года и с января по июнь 2023 года.

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