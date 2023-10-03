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Гендиректор «Пари НН»: поддержим изменения формата сезона, если они принесут финансы

Гендиректор «Пари НН»: поддержим изменения формата сезона, если они принесут финансы
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о возможном изменении формата проведения сезона Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас эти изменения обсуждают все, очень актуальные вопросы для нашего футбола. Нужно понимать, что это не только изменение формата, но и изменение финансовых потоков. Это не так просто и не так быстро сделать.
Мы находимся в постоянном диалоге по поводу этих изменений. Конкретные пункты обсуждать сложно так как четких и сформулированных пунктов изменения формата пока нет. Но мы в любом случае готовы поддержать эти реформы, если они будут исходить из интересов нашего клуба и принесут нам дополнительные финансовые потоки», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

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