Гендиректор «Пари НН»: поддержим изменения формата сезона, если они принесут финансы

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о возможном изменении формата проведения сезона Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас эти изменения обсуждают все, очень актуальные вопросы для нашего футбола. Нужно понимать, что это не только изменение формата, но и изменение финансовых потоков. Это не так просто и не так быстро сделать.

Мы находимся в постоянном диалоге по поводу этих изменений. Конкретные пункты обсуждать сложно так как четких и сформулированных пунктов изменения формата пока нет. Но мы в любом случае готовы поддержать эти реформы, если они будут исходить из интересов нашего клуба и принесут нам дополнительные финансовые потоки», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.