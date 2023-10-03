Вратарь «Зенита» Адамов поделился эмоциями от дебюта в официальном матче

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился эмоциями от дебюта за команду в официальном матче Фонбет Кубка России с «Балтикой», где питерцы победили со счётом 2:1.

«Отличные ощущения. Очень рад, что наконец дебютировал в официальной игре. Обидно, что не получилось отыграть на ноль. Считаю, что сыграл хорошо, учитывая, что пять месяцев не было официальных матчей. Будем работать дальше.

Я уже понял, что играю в «Зените», поэтому нужно выигрывать все матчи и отдаваться по максимуму. Я бы не сказал, что «Балтика» очень лёгкий соперник. Выдохнул ли после матча? Не то, что выдохнул. Просто немного поднялось настроение, так как был не очень положительный отрезок», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.