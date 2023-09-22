Семак: в «Зените» рассчитывают на Дениса Адамова. Иначе мы его не пригласили бы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в клубе рассчитывают на новичка Дениса Адамова.

«Что касается первого, второго, третьего вратаря — это понятие номинальное. У нас три вратаря, и на сегодняшний день основным является Миша Кержаков, действует достаточно уверенно. На матчи Кубка выходит Саша Васютин. Это конкуренция. Я думаю, что Денису нужно адаптироваться к нашим тренировкам, почувствовать себя комфортно в команде. То, что это талантливый вратарь, мы него надеемся и рассчитываем, это и так понятно. Иначе мы его не пригласили бы. Сейчас всё зависит от него. Это абсолютно нормальная ситуация. Думаю, дальше будет больше играть, особенно с тем отношением к тренировкам, которое у него есть. Я не сомневаюсь, что он принесёт нам пользу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.