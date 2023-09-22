Семак: в «Зените» рассчитывают на Дениса Адамова. Иначе мы его не пригласили бы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в клубе рассчитывают на новичка Дениса Адамова.
«Что касается первого, второго, третьего вратаря — это понятие номинальное. У нас три вратаря, и на сегодняшний день основным является Миша Кержаков, действует достаточно уверенно. На матчи Кубка выходит Саша Васютин. Это конкуренция. Я думаю, что Денису нужно адаптироваться к нашим тренировкам, почувствовать себя комфортно в команде. То, что это талантливый вратарь, мы него надеемся и рассчитываем, это и так понятно. Иначе мы его не пригласили бы. Сейчас всё зависит от него. Это абсолютно нормальная ситуация. Думаю, дальше будет больше играть, особенно с тем отношением к тренировкам, которое у него есть. Я не сомневаюсь, что он принесёт нам пользу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 22 сентября 2023
-
12:38
-
12:37
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:17
-
12:11
-
12:07
-
12:06
-
12:01
-
11:59
-
11:57
-
11:56
-
11:54
-
11:51
-
11:46
-
11:44
-
11:42
-
11:36
-
11:32
-
11:20
-
11:17
-
11:16
-
11:00
-
10:58
-
10:55
-
10:51
-
10:45
-
10:41
-
10:30
-
10:30
-
10:25
-
10:18
-
10:17
-
10:10