Нагорных: спокойно относимся к словам Шпинёва о Леонченко. Меня уже ничего не удивляет

Председатель правления «Локомотива» Юрий Нагорных после победы в Фонбет Кубке России в матче с «Ростовом» (3:1) сказал, что спокойно относится к словам агента Миранчуков Вадима Шпинёва о исполнительном директоре железнодорожников Владимире Леонченко.

«Футбол — это индустрия. Каждый в индустрии делает свою работу. Есть работа агентов, есть работа у клубов, есть любовь к футболу. Агент делает свою работу, а клуб — свою. Мы относимся к этому совсем спокойно. Меня уже давно ничего не удивляет», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Шпинёв заявил, что пока у руководства команды находится Леонченко контракты с полузащитниками красно-зелёных Миранчуком и Жемалетдиновым не будут продлены.