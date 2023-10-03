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Апелляция «Ливерпуля» об отмене красной Джонсу отклонена. Хавбек пропустит 3 матча АПЛ

Апелляция «Ливерпуля» об отмене красной Джонсу отклонена. Хавбек пропустит 3 матча АПЛ
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Апелляция «Ливерпуля» по красной карточке полузащитника команды Кёртиса Джонса отклонена и наказание в виде отстранения на три матча в АПЛ остаётся в силе, сообщает сайт клуба.

Полузащитник «Ливерпуля» был отстранён на три матча АПЛ после того, как получил прямую красную карточку в матче с «Тоттенхэмом» (1:2). Таким образом, Кёртис Джонс пропустит матчи против «Брайтона», «Эвертона» и «Ноттингем Форест».

Против «Брайтона» в следующем туре АПЛ не сыграет и Диогу Жота, получивший две жёлтые карточки в матче с «Тоттенхэмом».

В нынешнем сезоне Джонс принял участие в шести матчах за команду во всех турнирах, где результативными действиями не отметился.

На данный момент «Ливерпуль» после семи сыгранных матчей в АПЛ располагается на 4-й строчке с 16 очками.

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