Апелляция «Ливерпуля» об отмене красной Джонсу отклонена. Хавбек пропустит 3 матча АПЛ

Апелляция «Ливерпуля» по красной карточке полузащитника команды Кёртиса Джонса отклонена и наказание в виде отстранения на три матча в АПЛ остаётся в силе, сообщает сайт клуба.

Полузащитник «Ливерпуля» был отстранён на три матча АПЛ после того, как получил прямую красную карточку в матче с «Тоттенхэмом» (1:2). Таким образом, Кёртис Джонс пропустит матчи против «Брайтона», «Эвертона» и «Ноттингем Форест».

Против «Брайтона» в следующем туре АПЛ не сыграет и Диогу Жота, получивший две жёлтые карточки в матче с «Тоттенхэмом».

В нынешнем сезоне Джонс принял участие в шести матчах за команду во всех турнирах, где результативными действиями не отметился.

На данный момент «Ливерпуль» после семи сыгранных матчей в АПЛ располагается на 4-й строчке с 16 очками.