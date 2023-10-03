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Ван Гал получил должность в «Аяксе»

Ван Гал получил должность в «Аяксе»
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Бывший главный тренер «Аякса» Луи ван Гал будет консультировать наблюдательный совет «Аякса» по техническим вопросам футбола. Специалист занял вакантную должность, освобождённую бывшим членом наблюдательного совета Яном ван Хальстом.

«Я хочу помочь «Аяксу». Сейчас я провожу много времени в Португалии, и это можно хорошо сочетать с моей ролью внешнего консультанта. Я готов предложить свои футбольные знания наблюдательному совету, особенно когда будут назначены Лео ван Вейк и Михаэль ван Прааг. Мы должны найти свой путь обратно на вершину, и мы все должны внести в это свой вклад», — приводит слова Ван Гала сайт клуба.

Ван Гал — один из самых успешных клубных тренеров всех времён, обладатель более двадцати национальных и международных титулов. В 1995 году он приводил «Аякс» к победе в Лиге чемпионов. Кроме того, он работал в «Аяксе» в качестве футбольного директора.

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