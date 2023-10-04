Маурицио Сарри: прекращу тренировать, если футбол останется таким

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри недоволен перегруженным календарём своей команды.

«Я прекращу тренировать, если ситуация с календарём не изменится – такой футбол мне не по душе. Просыпаясь по утрам, я уже даже не смотрю, с кем у нас следующий матч. Игры проходят слишком часто, необходимо постоянно проводить ротацию состава», – приводит слова Сарри сайт журналиста Альфредо Педуллы со ссылкой на Sky Sport Italia.

30 сентября состоялся матч 7-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и римским «Лацио». «Милан» одержал уверенную победу со счётом 2:0. «Лацио» набрал семь очков и на текущий момент занимает 16-е место в турнирной таблице.

Сегодня, 4 октября, команда Маурицио Сарри в гостях сыграет с «Селтиком» в матче Лиги чемпионов, начало встречи — в 22:00 мск.