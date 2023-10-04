Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Мюллер вышел на второе место по количеству побед в Лиге чемпионов

Томас Мюллер вышел на второе место по количеству побед в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

3 октября «Бавария» в гостях обыграла «Копенгаген» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Нападающий мюнхенского клуба Томас Мюллер вышел на замену на 77-й минуте. Для Мюллера победа стала 101-й в Лиге чемпионов за карьеру. По этому показателю немец сравнялся с легендарным испанским вратарём Икером Касильясом. Чаще в Лиге чемпионов побеждал лишь нападающий Криштиану Роналду — 115 побед.

Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 12 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

В составе сборной Германии Мюллер становился победителем чемпионата мира — 2014, бронзовым призёром чемпионата мира — 2010 и дважды завоёвывал бронзовые медали на чемпионатах Европы — в 2012 и 2016 годах.

Материалы по теме
«Бавария» одержала волевую победу над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android