Томас Мюллер вышел на второе место по количеству побед в Лиге чемпионов

3 октября «Бавария» в гостях обыграла «Копенгаген» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Нападающий мюнхенского клуба Томас Мюллер вышел на замену на 77-й минуте. Для Мюллера победа стала 101-й в Лиге чемпионов за карьеру. По этому показателю немец сравнялся с легендарным испанским вратарём Икером Касильясом. Чаще в Лиге чемпионов побеждал лишь нападающий Криштиану Роналду — 115 побед.

Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 12 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

В составе сборной Германии Мюллер становился победителем чемпионата мира — 2014, бронзовым призёром чемпионата мира — 2010 и дважды завоёвывал бронзовые медали на чемпионатах Европы — в 2012 и 2016 годах.