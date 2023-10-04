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Рио Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за поражение от «Галатасарая» в ЛЧ

Рио Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за поражение от «Галатасарая» в ЛЧ
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал поражение английской команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».

«Надо отдать должное «Галатасараю», когда появился шанс, они наказали «Манчестер Юнайтед». В одну минуту «Юнайтед» показывает потенциал и что-то позитивное, но потом я сразу хватаюсь за голову. В этой команде нет организованности.

Позорище. Это же Лига чемпионов. Если не ощущать опасность, если не чувствовать пространство — вы будете наказаны, что мы и увидели сегодня вечером», — приводит слова Фердинанда BBC.

3 октября завершилась встреча 2-го тура группы А Лиги чемпионов между английским «Манчестер Юнайтед» и стамбульским «Галатасараем». Турецкая команда одержала победу со счётом 3:2.

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