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Президент «Урала» Иванов: ОПГ «Уралмаш»? Это просто бизнесмены из Екатеринбурга

Президент «Урала» Иванов: ОПГ «Уралмаш»? Это просто бизнесмены из Екатеринбурга
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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что бизнесмены из Екатеринбурга очень помогли в развитии футбола в регионе.

«Уралмаш — это район города. Многие предполагают, что это ОПГ? Нет, конечно, это район города. У нас всегда в центре был хоккей, а футбол на Уралмаше. Была ли ОПГ? Это не ко мне вопросы. Конечно, я их всех знаю, но почему я должен их называть ОПГ? Это же суд должен сказать, что они преступная группировка. Суд этого не сделал.

Это были просто местные бизнесмены из района Уралмаш? Да, конечно, они жили здесь, потом у них появился свой бизнес, уже состоявшиеся люди. Хочу сказать за футбол: если бы не они, то его бы в Екатеринбурге не было. В 90-х бизнес был специфический? У всех был такой, надо уже забыть эти 90-е годы и двигаться дальше, смотря, как мы будем развивать наш футбол», — сказал Иванов в выпуске YouTube-канала Nobel.

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