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Президент «Урала» — о Дзюбе: мы созванивались, но я его не звал. Жаль, что не договорились

Президент «Урала» — о Дзюбе: мы созванивались, но я его не звал. Жаль, что не договорились
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что у него был вариант с приглашением в команду нападающего Артёма Дзюбы, который сейчас играет за московский «Локомотив».

«С Дзюбой мы созванивались, но я его не звал. Мне его неоднократно предлагали, в какой-то степени я жалею, что не договорился с Артёмом. Он показал, что он действительно сильный футболист. Он парень, который делает себя сам, куда только по арендам не ездил. Сейчас он пришёл в «Локомотив» и показал, что равных ему форвардов у нас нет», — сказал Иванов в выпуске YouTube-канала Nobel.

К «Локомотиву» Дзюба присоединился в феврале 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий провёл восемь игр в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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