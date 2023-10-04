Экс-игрок «Ювентуса» Дель Пьеро: Беллингем не является заменой Бензема

Бывший игрок «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о роли полузащитника Джуда Беллингема в мадридском «Реале».

«Беллингем не является заменой Бензема, но на сегодняшний день он заменяет его. «Реал» без француза пользуется преимуществами от внедрения Беллингема, который помогает вскрывать оборону соперника», — приводит слова Дель Пьеро Madrid Universal в своём «твиттере».

Напомним, на текущий момент английский футболист является самым результативным полузащитником из топ-5 лиг, поскольку за девять матчей в составе «сливочных» во всех турнирах он забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Также Беллингем стал третьим футболистом в истории «Реала», сумевшим забить в своих первых двух матчах в Лиге чемпионов, после Кристиана Карамбё (1998) и Криштиану Роналду (2009).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.