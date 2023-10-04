Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Чистякова: если ситуация в «Зените» не изменится, будем думать об уходе

Агент Чистякова: если ситуация в «Зените» не изменится, будем думать об уходе
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о малом количестве игровой практики своего клиента в стане сине-бело-голубых. По его словам, если положение игрока не изменится, то будет рассматриваться вариант ухода из «Зенита».

«Всё ли в порядке со здоровьем у Дмитрия? Да, всё нормально.

Мой клиент потерял игровую практику в «Зените»? Слушайте, ну, во-первых, не такой большой срок ещё прошел, когда он её потерял, форму нужно набрать, поэтому ничего, пусть доказывает, работает. Всё хорошо будет, я уверен в Диме.

Будем ли мы искать вариант ухода зимой, если ситуация не изменится? Если не изменится, мы будем об этом думать. Я уверен, что она изменится», — приводит слова Талаева «Спорт день за днём».

Материалы по теме
«Зенит» — лидер по упущенным очкам в матчах, где вёл в счёте. Даже у «Балтики» дела лучше
Истории
«Зенит» — лидер по упущенным очкам в матчах, где вёл в счёте. Даже у «Балтики» дела лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android