Агент Чистякова: если ситуация в «Зените» не изменится, будем думать об уходе

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о малом количестве игровой практики своего клиента в стане сине-бело-голубых. По его словам, если положение игрока не изменится, то будет рассматриваться вариант ухода из «Зенита».

«Всё ли в порядке со здоровьем у Дмитрия? Да, всё нормально.

Мой клиент потерял игровую практику в «Зените»? Слушайте, ну, во-первых, не такой большой срок ещё прошел, когда он её потерял, форму нужно набрать, поэтому ничего, пусть доказывает, работает. Всё хорошо будет, я уверен в Диме.

Будем ли мы искать вариант ухода зимой, если ситуация не изменится? Если не изменится, мы будем об этом думать. Я уверен, что она изменится», — приводит слова Талаева «Спорт день за днём».