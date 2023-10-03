«Динамо» — «Спартак». Абаскаль напрашивается на увольнение

Разгром от «Крыльев Советов» показал, что испанец не сделал выводов. Он продолжает наступать на одни и те же грабли.

4 октября состоится матч 5-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» — «Спартак». Начало игры — в 16:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.13. Успех красно-белых оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» 4 октября 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Динамо» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» — «Спартак» (04.10.2023)

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 04 октября 2023, среда. 16:45 МСК Динамо М Москва Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Позади матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги. 4 октября состоятся четыре встречи 5-го тура группового этапа Кубка России. В одной из них на стадионе «ВТБ Арена» в московском дерби померяются силами «Динамо» и «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 16:45 мск.

В четырёх матчах в Кубке России «Динамо» победило только «Краснодар» (4:3). Уступило оно «Пари НН» (1:1, 3:4 пен.), как раз «Спартаку» (1:4) и краснодарцам (1:1, 2:4 пен.). Таким образом, бело-голубые расположились на втором месте в своей группе.

Если подопечные Марцела Лички намерены получить путёвку в верхнюю сетку турнира, им нужна победа в грядущем матче. Права на ошибку нет. У занимающего третью строчку «Краснодара» столько же очков, но чуть хуже дополнительные показатели.

В чемпионате России дела у бело-голубых идут неплохо. В 10 турах они уступили только лидирующему «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:1) на выезде. Также подопечные Лички сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3), «Рубином» (2:2), «Пари НН» (1:1) и «Ахматом» (1:1).

Ничьих многовато, особенно на последнем отрезке сезона, но ухудшению результатов есть вполне логическое объяснение. В четырёх из пяти последних матчей в РПЛ бело-голубые выступали на выезде. На домашней арене они потеряли очки лишь во встрече с очень сильно окрепшим при Сергее Юране «Пари НН».

Также спад связан с тем, что «Динамо» покинули Арсен Захарян и Саба Сазонов. На замену первому клуб недавно подписал бразильского хавбека Бителло. Постепенно он адаптируется к требованиям Лички и приспосабливается к роли одного из лидеров бело-голубых. В последних трёх матчах полузащитник отыграл по 90 минут, отметился забитым мячом и голевой передачей.

У «Спартака» несколько иная история. Во всех четырёх матчах группового этапа Кубка России он одержал победы в основное время. За этот период времени «народная команда» забила 14 мячей, а пропустила шесть.

Номинально резервный состав у красно-белых, как ни странно, выступает лучше, чем основной. В 10 матчах в первенстве они одержали лишь пять побед. Уступили подопечные Гильермо Абаскаля «Уралу» (2:3), «Зениту» (1:3), «Краснодару» (0:2) и «Крыльям Советов» (0:4).

К испанскому специалисту накопилось множество вопросов касаемо выбора и ротации состава. После сокрушительного поражения во встрече с самарцами возобновились разговоры о его отставке. Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что у Абаскаля остался в запасе только один матч с ЦСКА. А возможно, и его нет.

В игре ведущих футболистов «Спартака» отчётливо проглядывается спад. Квинси Промес не забивает уже семь матчей в чемпионате России кряду. У центрального нападающего Александра Соболева вообще нет ни одного результативного действия в последних пяти встречах в первенстве. Это — совсем несерьёзно.

С каким настроем красно-белые выйдут на предстоящий матч — сказать сложно. С одной стороны, это московское дерби и нужно исправиться за разгром в Самаре. Плюс не исключено, что в случае поражения Абаскаль лишится работы. С другой — «народная команда» уже гарантировала себе выход в 1/4 финала Пути РПЛ турнира. Лучше поберечь силы для встречи с ЦСКА, которая обещает быть нелёгкой.

Взвешивая все за и против, наилучшим вариантом для ставки видится П1 за коэффициент 2.23 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. На «ВТБ Арене» бело-голубые уступили в этом сезоне только лидирующему «Краснодару», причём в игре 1-го тура РПЛ. Не все футболисты подходили к ней в оптимальном тонусе. Также была одна ничья.

Красно-белые, в свою очередь, выиграли в этом сезоне только три матча на выезде. В одном из них победили за счёт удаления у соперника. Похоже, Личка отомстит Абаскалю за недавние поражения в РПЛ и Кубке России, приблизив того к напрашивающейся отставке.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» 4 октября 2023 года

На домашнем стадионе у «Динамо» есть хорошие шансы отомстить «Спартаку» за недавние поражения и укрепить положение в группе Кубка России. Красно-белые уже решили свои задачи. Рациональнее сосредоточиться на важном матче с ЦСКА, который состоится совсем скоро. В совокупности со спадом лидеров и проблемами с выездными матчами, это предвосхищает поражение «народной команды». Поставить на победу бело-голубых в «Фонбет» можно за 2.23, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Динамо» за коэффициент 2.23.

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