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Егор Пруцев попал в сборную тура чемпионата Словении

Егор Пруцев попал в сборную тура чемпионата Словении
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Российский полузащитник, выступающий за футбольный клуб «Целе», Егор Пруцев попал в символическую сборную чемпионата Словении по итогам 11-го тура, сообщает официальный сайт лиги.

В субботу, 30 сентября, Пруцев отыграл 90 минут в матче 11-го тура чемпионата Словении с футбольным клубом «Мура». Россиянин забил гол на 67-й минуте игры и помог своей команде одержать победу со счётом 2:0.

Всего в составе словенского клуба Егор принял участие в восьми матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Права на игрока принадлежат сербской «Црвене Звезде».

До перехода в «Црвену Звезду» Пруцев выступал в России в таких клубах, как «Сочи», ивановский «Текстильщик» и нижнекамский «Нефтехимик». В августе 2022 года он подписал четырёхлетний контракт с сербским клубом. В мае 2023-го получил гражданство Сербии.

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