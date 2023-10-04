Смолов праздновал с Бителло, Фомин кричал от радости в камеру. Лучшие фото победы «Динамо»

4 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче Кубка России в группе D «Динамо» одержало победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Марцела Лички.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (0:3).

«Это не тот результат, который мы хотели. Но мы смогли гарантировать себе выход с первого места за два тура до конца. Сопернику нужно было побеждать во что бы то ни стало, турнирная ситуация обязывала. Мы недовольны результатом, нам не нравится проигрывать. Но впереди другое дерби. Ждём реакцию от команды на результаты», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.