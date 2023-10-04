Голенков: раньше для меня образцом форварда был Ибрагимович. Теперь равняюсь на Холанда

24-летний нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, на кого равнялся раньше и равняется сейчас среди форвардов, а также поделился ощущениями от роли основного форварда ростовчан.

«Раньше для меня образцом форварда был Ибрагимович. Теперь равняюсь на Холанда. Как чувствую себя в роли основного форварда? Комфортно. Рад, благодарен за доверие тренерскому штабу», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Егор Голенков провёл 15 матчей за «Ростов» во всех официальных турнирах и отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

На данный момент ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Валерия Карпина набрали 10 очков в 10 играх.