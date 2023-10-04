Вальдано — о Беллингеме: футболист с открытки. Поражает его игровой интеллект в 20 лет

Легенда «Реала», экс-форвард мадридцев Хорхе Вальдано поделился мнением об игре полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема.

«Джуд практически не теряет мячи, он божественно взаимодействует со всеми партнёрами. Когда он на поле — решения принимаются с большой ясностью.

Что меня больше всего удивляет, так это его интеллект в 20 лет. Он из тех игроков, благодаря которым ты наслаждаешься футболом. Джуд очень элегантный, высокий, с широким шагом… Он похож на футболиста с открытки», – приводит слова Вальдано Marca.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. В текущем сезоне английский хавбек провёл девять матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.