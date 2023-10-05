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Защитник «Спартака» Чернов: 0:7 в последних двух матчах? Просто соперники были лучше

Защитник «Спартака» Чернов: 0:7 в последних двух матчах? Просто соперники были лучше
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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал два последних неудачных матча команды.

«Как можно объяснить 0:7 за два матча? Не знаю, что даже сказать. Просто соперники были лучше. В Самаре это было явно бросалось в глаза. Там мы отскочили от крупного счёта. В матче с «Динамо», по сути, тоже самое.

Вышли с первого места в Кубке, на матч с «Динамо» вышли расслабленными? В любом случае в голове сидит, когда все говорят, что вышли. Конечно, хотелось показать лучшие качества в матче с «Динамо». Хотелось выиграть и без поражений пройти этот отрезок. Но не получилось. Думаю, что в матче с «Краснодаром» всё хорошо будет», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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