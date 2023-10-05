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Экс-игрок «Амкара» Черенчиков: у Черчесова бутылки по раздевалке не летали

Экс-игрок «Амкара» Черенчиков: у Черчесова бутылки по раздевалке не летали
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Бывший защитник, а сейчас главный тренер пермского «Амкара» Иван Черенчиков рассказал, каким был в Перми Станислав Черчесов. Черенчиков выделил эмоциональность и требовательность Черчесова, но отметил, что «бутылки по раздевалке не летали».

«Очень требовательным. Всегда поддерживал дисциплину. Когда надо было дать команде взбучку, делал это — причём, как правило, к месту. Любой тренер в какой-то момент может выругаться или жёстко поговорить, когда его что-то не устраивает в плане игры. Мне кажется, это стандартная ситуация, когда команду надо встряхнуть. Но бутылки по раздевалке у Черчесова не летали», — рассказал Иван Черенчиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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