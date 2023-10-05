Радимов: Абаскаль хочет свалить. Не мучайте «Спартак», выплатите ему неустойку

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не заинтересован в дальнейшей работе с московским клубом.

«Я уже месяца два говорю: Абаскаль хочет свалить. Он уже не знает, как уйти, лучших футболистов оставляет на скамейке. Отдайте вы ему эту неустойку, пусть он уедет. Не мучайте «Спартак».

Отпустите, он не хочет находиться здесь. У них нет центрального нападающего — перед стартом чемпионата отпускают Бальде и Николсона. У вас Артём Быковский и Павел Мелёшин. Говорят, что некого выпустить. И вы ставите цели на сезон — выиграть чемпионат.

Есть футбольные вещи, которые Абаскаль не может не видеть. ЦСКА им сейчас набьёт кошёлку», — сказал Радимов в программе «Все на Матч!».

В 10-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счётом 0:4, а в рамках 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые уступили «Динамо» — 0:3.