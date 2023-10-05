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Мажич поддержал решения Галимова и Амелина в ключевых эпизодах матча «Ростов» – «Урал»

Мажич поддержал решения Галимова и Амелина в ключевых эпизодах матча «Ростов» – «Урал»
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Глава судейского департамента РФС Милорад Мажич положительно оценил работу судей на матче 10-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уралом» (2:2). Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, Мажич признал верными решения главного арбитра Романа Галимова и арбитра VAR Алексея Амелина в ключевых эпизодах. В частности, глава департамента считает, что судья верно назначил пенальти в ворота «Урала», и отметил правильное включение VAR-центра в рассмотрение эпизода.

Отмечается, что вердикт Мажича по работе Галимова и Амелина стал причиной немедленного назначения арбитров на кубковый матч между «Факелом» и ЦСКА (1:1, 4:2 по пенальти). Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС планирует выпустить заявление по поводу спорных эпизодов в матче «Ростов» – «Урал», но сделает это позже.

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