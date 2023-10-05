Президент сербского «Спартака» высказался о возможном продлении контракта с Кержаковым

Президент сербского футбольного клуба «Спартак» из Суботицы Никола Симович рассказал о целях клуба на сезон, а также об условиях продления контракта с главным тренером Александром Кержаковым.

«Есть ли конкретная цель, поставленная перед Кержаковым в этом сезоне? Да, перед началом сезона мы поставили задачу быть в топ-8, что по регламенту чемпионата Сербии позволяет играть в плей-офф. Если появится возможность забраться ещё выше, конечно, будем стараться, но давайте сначала выполним главную цель, а потом будем думать о следующей.

От чего зависит продление контракта Кержакова? От желания обеих сторон в конце нынешнего сезона. Это не привязано к достижению того или иного результата. Мы просто прописали возможность продления контракта, если всё будет ок и мы будем друг другом довольны. Надеюсь, что это и произойдёт и впереди нас ждёт много хорошей совместной работы», — приводит слова Симовича «Спорт-экспресс».

После девяти сыгранных туров подопечные Кержакова располагаются на восьмом месте в чемпионате Сербии, имея в своём активе 12 очков.