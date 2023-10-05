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Источник: защитник «Зенита» Марио Фернандес выбыл до конца года

Источник: защитник «Зенита» Марио Фернандес выбыл до конца года
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Защитник Марио Фернандес, прошлым летом ставший игроком санкт-петербургского «Зенита», может не сыграть до конца 2023 года из-за травмы боковой связки колена. По информации бразильского журналиста Фабио Алейшо, футболисту не понадобится операция, но восстановление займёт не меньше двух месяцев.

Напомним, Марио Фернандес стал игроком «Зенита» в июле 2023 года. Защитник подписал контракт с санкт-петербургским клубом на один год с возможностью продления ещё на сезон. Ранее Фернандес выступал в ЦСКА — в период с 2012 по 2022 год.

Бразилец получил травму в матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3), защитника заменили на девятой минуте. С начала чемпионата России Фернандес принял участие в восьми играх, шесть из них начав с первых минут.

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