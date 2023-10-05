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«Арис» — «Рейнджерс»: Кокорин начнёт матч Лиги Европы на скамейке запасных

«Арис» — «Рейнджерс»: Кокорин начнёт матч Лиги Европы на скамейке запасных
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В четверг, 5 октября, пройдёт матч 2-го тура группы C Лиги Европы между кипрским «Арисом» и шотландским «Рейнджерс». Команды будут играть на стадионе «Альфамега» в Колосси, Кипр. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хорациу Фешником (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Составы команд.

«Арис»: Вана, Мукету-Муссунда, Боачи, Бенгтссон, Гомис, Яго, Маямбела, Струски, Соке, Урошевич, Бабика.

«Рейнджерс»: Батлэнд, Тавернье, Ландстрем, Голдсон, Дессерс, Ламмерс, Сима, Райт, Дэвич, Баришич, Раскин.

Лига Европы . Группа C. 2-й тур
05 октября 2023, четверг. 19:45 МСК
Арис
Лимасол, Кипр
Не начался
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, за кипрскую команду выступает российский форвард Александр Кокорин, который начнёт матч на скамейке запасных.

Помимо «Ариса» и «Рейнджерса», в группе C играют испанский «Бетис» и чешская «Спарта» (Прага). В 1-м туре кипрская команда на выезде уступила «Спарте» со счётом 2:3, а «Рейнджерс» в родных стенах одолел клуб из Испании — 1:0.

Между собой «Арис» и «Рейнджерс» прежде никогда не играли, так что встреча во 2-м туре группы C станет для них первой в истории.

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