В Казахстане лидер чемпионата не платит зарплату футболистам и тренерам уже два месяца

Футболистам и тренерскому штабу казахстанского футбольного клуба «Ордабасы» не выплатили заработную плату за последние два месяца.

«Игрокам не сообщают, когда перед ними закроют задолженность. Футболисты ушли в краткосрочный отдых, не получив деньги, несмотря на уверенное лидерство в КПЛ», — приводит слова источника Metaratings.

После 24 туров «Ордабасы» лидирует в чемпионате Казахстана, опережая на шесть очков «Астану», занимающую второе место. До конца сезона осталось провести два тура. Таким образом, «Ордабасы» может оформить чемпионство уже в ближайшем матче, когда примет на своём поле карагандинский «Шахтёр» 21 октября.

До этого сезона казахстанская команда становилась лишь обладателем Кубка Казахстана 2011 и 2022 годов. Победителем чемпионата она ещё ни разу не была.