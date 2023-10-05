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Колодин: сделайте Романцева спортивным директором «Спартака» — пусть он берёт игроков

Колодин: сделайте Романцева спортивным директором «Спартака» — пусть он берёт игроков
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Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России Денис Колодин заявил, что подбором игроков для «Спартака» мог бы заниматься бывший главный тренер красно-белых Олег Романцев.

««Спартаку» нужны хорошие игроки. Нет хороших игроков — и нет игры. Уровень надо держать в каждом матче, а не от игры к игре.

«Спартак» — это Романцев. Пусть он берёт игроков в «Спартак». Сделайте его спортивным директором клуба!» — приводит слова Колодина «РБ Спорт».

В настоящий момент должность спортивного директора «Спартака» занимает англичанин Пол Эшуорт. Он пришёл в стан красно-белых летом 2022 года.

«Спартак» в десяти матчах набрал 16 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице МИР РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля на восемь очков отстают от лидирующего в чемпионате России «Краснодара».

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