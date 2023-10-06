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Матчи Первой лиги продолжат транслировать в Китае

Матчи Первой лиги продолжат транслировать в Китае
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Матчи Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024 будут по-прежнему транслироваться в Китае, сообщает официальный сайт турнира. Об этом стало известно после того, как Футбольная национальная лига и компания Guangzhou Watermelon Theatre Culture & Art Co. Ltd договорились о продолжении сотрудничества.

В Китае посмотреть трансляции матчей можно через мессенджер WeChat, у которого около миллиарда активных пользователей, а также через сервис Douyin. Согласно данным, полученным от китайской компании, в этом сезоне количество просмотров матчей кратно увеличилось по сравнению с прошлым.

Ранее ФНЛ продала права на трансляции игр Мелбет Первой лиги до конца сезона-2022/2023 в Китай. Договор был заключён с возможностью пролонгации.

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