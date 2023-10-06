Ибрагимович высказался о футболистах, которые перешли в чемпионат Саудовской Аравии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Златан Ибрагимович высказался о футболистах, которые перешли в Саудовскую Аравию.

«Некоторым игрокам необходимо завершать свою карьеру на большой сцене, потому что это высшая точка вашей карьеры. Вас должны помнить за ваш талант, а не за то, что вы заработали. Потому что, иначе ради чего мы тренируемся каждый день, за что нас признают, — это наш талант, и именно за это вы хотите, чтобы нас помнили.

Поэтому я думаю, что некоторые игроки, достигшие определённого уровня, должны остановиться на определённом этапе, и это большой этап. Нельзя уйти на более низкую ступень и закончить карьеру по-другому. Но некоторым игрокам нужны были ситуации, в которых можно заработать много денег, потому что они заработали недостаточно», — приводит слова Ибрагимовича Daily Star.

Ибрагимович завершил карьеру в июне 2023 года.

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