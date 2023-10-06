Наставник сборной Англии Саутгейт раскритиковал идею проведения ЧМ-2030 в шести странах

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о том, что ЧМ-2030 пройдёт в шести странах.

«Моя главная проблема в том, что я не совсем понимаю честность соревнований. Мне нужно будет увидеть всё это, но я понимаю, что три матча будут сыграны в Южной Америке, затем этим командам придётся путешествовать по всему миру, снова менять часовой пояс и начать играть с преимуществом хозяев в одной части группы, а не в другой. Есть большая разница между игрой с Аргентиной в Буэнос-Айресе и игрой с ней в Касабланке. Это существенное изменение в конкурентной борьбе», — приводит слова Саутгейта The Guardian.

Ранее сообщалось, что три стартовых матча турнира состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Аргентине и Парагвае. В Испании матчи турнира примут 11 стадионов, в Португалии – три, а в Марокко – лишь один.

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