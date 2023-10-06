Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пятницкий: судьба Абаскаля решена: отставка будет, даже если «Спартак» победит ЦСКА

Пятницкий: судьба Абаскаля решена: отставка будет, даже если «Спартак» победит ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Пятницкий полагает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль будет уволен со своего поста.

«Дерби — это всегда непредсказуемо. Обе команды выглядят неважно. У «Спартака» не очень хорошее психологическое состояние: два поражения подряд. ЦСКА тоже не очень стабильная команда — не реализуют большое количество моментов. Мне кажется, что у игроков «Спартака» проснётся профессионализм, и они победят.

Даже если «Спартак» победит ЦСКА, отставка Абаскаля будет однозначно. Его действия непонятны. Отсутствие стабильности — самое плохое, что бывает в спорте. Судьба Абаскаля решена — результат в дерби не имеет значения», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Быстров — об Абаскале: он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android