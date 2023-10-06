Пятницкий: судьба Абаскаля решена: отставка будет, даже если «Спартак» победит ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Пятницкий полагает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль будет уволен со своего поста.

«Дерби — это всегда непредсказуемо. Обе команды выглядят неважно. У «Спартака» не очень хорошее психологическое состояние: два поражения подряд. ЦСКА тоже не очень стабильная команда — не реализуют большое количество моментов. Мне кажется, что у игроков «Спартака» проснётся профессионализм, и они победят.

Даже если «Спартак» победит ЦСКА, отставка Абаскаля будет однозначно. Его действия непонятны. Отсутствие стабильности — самое плохое, что бывает в спорте. Судьба Абаскаля решена — результат в дерби не имеет значения», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.