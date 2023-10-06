Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Польский футбольный союз выпустил заявление по инциденту с задержанием игроков «Легии»

Польский футбольный союз выпустил заявление по инциденту с задержанием игроков «Легии»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Польского футбольного союза Лукаш Вачовски прокомментировал случившееся после матча Лиги конференций между «Легией» и «АЗ Алкмар».

«В связи с инцидентом, произошедшим после матча Лиги конференции между «АЗ Алкмар» и «Легией», я обратился к секретарю Королевского футбольного союза Нидерландов и представителям УЕФА за разъяснениями по поводу сложившейся ситуации», — написал Вачовски в своих социальных сетях.

Напомним, после игры между «АЗ Алкмар» и «Легией» нидерландской полицией были задержаны два игрока польской команды — сербский защитник Радован Панков и португальскй хавбек Жозуэ. Кроме того, сообщалось, что полиция применила силу по отношению к президенту клуба Дариушу Миодуски и тренеру по физической подготовке.

Что произошло:
Мощнейший скандал в Европе. Полиция атаковала футболистов и президента польской команды!
Видео
Мощнейший скандал в Европе. Полиция атаковала футболистов и президента польской команды!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android