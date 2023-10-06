Тренер сборной России рассказал, отказывались ли игроки от вызовов в команду

Экс-капитан сборной, а ныне тренер национальной команды России Виктор Онопко рассказал, отказывались ли когда-то футболисты от вызова в российскую сборную. По его словам, ни одного такого случая в его практике не было.

«Отказывались ли игроки от вызова в национальную команду? Нет, при мне ни одного такого случая не было», — сказал Виктор Онопко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, октябрьские учебно-тренировочные сборы национальной команды России стартуют в понедельник, 9 октября, в Новогорске. Помимо сборной Камеруна (матч состоится 12 октября в Москве), сборная России также сыграет с Кенией. Вторая игра состоится 16 октября в Турции.

Сейчас сборная России отстранена от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.