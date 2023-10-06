Тяпушкин: на сегодняшний день «Спартак» не нашёл вратаря, в котором не было бы сомнений

Российский тренер Дмитрий Тяпушкин высказался насчёт ситуации с вратарями в московском «Спартаке».

«Нужно ли менять Максименко перед дерби? Александр пропустил семь мячей за два матча, но ничего страшного в этом нет. Всё зависит от психологии парня. Да, были его ошибки, но он не так часто играет. С Максименко нужно работать каждый день, чтобы понимать его состояние. У вратарей бывает ситуации и тяжелее. Сложно сказать, справится ли он. Что касается Селихова, то, как я понимаю, он очень подвержен травмам. Повреждения ему мешают оставаться на своём уровне. Свинов в одной игре тоже допустил ошибку, из-за которой «Спартак» не добился результата.

В «Спартаке» с вратарями работает опытный Юрий Шишкин. Он выберет подходящую кандидатуру для дерби. Но момент психологии имеет большое значение. Все три вратаря имели свой шанс, но до конца его не использовали. На сегодняшний день «Спартак» не нашёл ту фигуру, в которой не было бы сомнений», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.