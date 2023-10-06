Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тяпушкин: на сегодняшний день «Спартак» не нашёл вратаря, в котором не было бы сомнений

Тяпушкин: на сегодняшний день «Спартак» не нашёл вратаря, в котором не было бы сомнений
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Дмитрий Тяпушкин высказался насчёт ситуации с вратарями в московском «Спартаке».

«Нужно ли менять Максименко перед дерби? Александр пропустил семь мячей за два матча, но ничего страшного в этом нет. Всё зависит от психологии парня. Да, были его ошибки, но он не так часто играет. С Максименко нужно работать каждый день, чтобы понимать его состояние. У вратарей бывает ситуации и тяжелее. Сложно сказать, справится ли он. Что касается Селихова, то, как я понимаю, он очень подвержен травмам. Повреждения ему мешают оставаться на своём уровне. Свинов в одной игре тоже допустил ошибку, из-за которой «Спартак» не добился результата.

В «Спартаке» с вратарями работает опытный Юрий Шишкин. Он выберет подходящую кандидатуру для дерби. Но момент психологии имеет большое значение. Все три вратаря имели свой шанс, но до конца его не использовали. На сегодняшний день «Спартак» не нашёл ту фигуру, в которой не было бы сомнений», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Экс-игрок ЦСКА Алдонин: сейчас лидеры атаки «Спартака» как будто растворились
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android