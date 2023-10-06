Экс-вратарь ЦСКА: хороших голкиперов в РПЛ много, но Акинфеев стоит особняком

Бывший голкипер московского ЦСКА Дмитрий Тяпушкин высказался о вратаре армейцев Игоре Акинфееве.

«Хороших вратарей в РПЛ много. Все стараются, но Игорь Акинфеев стоит особняком. У него такой опыт. Сейчас Игорь — больше, чем половина команды в ЦСКА. Его игра даёт уверенность в защите и чувство, что в воротах стоит лидер. Это очень важно», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Игорь является воспитанником армейской команды, дебютировав за клуб в возрасте 17 лет в 2003 году в матче с «Крыльями Советов» (2:0). В том матче голкипер вышел в старте и отразил пенальти от полузащитника самарцев Андрея Каряки на последних минутах.

В нынешнем сезоне Игорь принял участие в девяти матчах красно-синих во всех турнирах, где пропустил 11 мячей и три игры отстоял «на ноль».