Мадридский «Атлетико» продлил контракт с Хименесом

Уругвайский защитник Хосе Мария Хименес продлил контракт с мадридским «Атлетико». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок нового соглашения рассчитан до 2028 года

«В апреле 2013 года ему было всего 18 лет, когда уругвайский центральный защитник присоединился к красно-белой команде. Пять месяцев спустя, 14 сентября, он дебютировал в победном матче с «Альмерией» (4:2).

В последующие сезоны он продолжал набирать популярность, а его решимость и характер не только сделали его кумиром на трибунах, но и важным защитником как в нашей команде, так и в сборной Уругвая. На сегодняшний день он выиграл не только лигу в сезоне-2013/2014 и 2020/2021, но также Суперкубок Испании 2014 года, Лигу Европы сезона-2017/2018, Суперкубок Европы 2018 года и Суперкубок Европы 2020 года. Сегодня он продолжает писать свою красно-белую историю, сыграв в общей сложности 290 игр за «Атлетико Мадрид».

Поздравляем, Хосе!» — написано в заявлении клуба.

Материалы по теме Альваро Мората признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Видео: «Атлетико М» — «Кадис». Обзор матча. Ла Лига 23/24. 8-й тур

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.