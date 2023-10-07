Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал —Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фекир совершил невероятно альтруистический поступок в поддержку Марокко и Ливии

Фекир совершил невероятно альтруистический поступок в поддержку Марокко и Ливии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной Франции Набиль Фекир совершил альтруистический поступок редкой на наши дни щедрости. В рамках аукциона, организованного французским стримером AmineMaTué в поддержку жертв недавнего землетрясения, поразившего Марокко и Ливию, футболист выставил на продажу памятный перстень чемпиона мира.

«Браво Адриан! Спасибо AmineMaTue. Спасибо всем за участие и за помощь Ливии и Марокко», – написал в своём «твиттере» Фекир, комментируя видео с лотом.

Отметим, что стартовая цена перстня на благотворительном аукционе составила € 23,5 тыс.

Фекир, ныне защищающий цвета испанского «Бетиса», вызывался в сборную Франции с 2015 года, и в 2018 году вместе с «трёхцветными» стал победителем чемпионата мира. В финальной части турнира полузащитник принял участие в шести матчах, но каждый раз выходил на замену, в том числе в финале с Хорватией. Ему не удалось отметиться результативными действиями в отведённое время.

Материалы по теме
Чемпион мира 2018 года Набиль Фекир порвал «кресты» и пропустит остаток сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android