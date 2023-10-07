Финал женского Кубка России и полуфинал Медиалиги пройдут в один день в Калининграде

Финал Winline Кубка России по футболу среди женских команд «Зенит» — ЦСКА и полуфинал Winline Медийной футбольной лиги состоятся в один день на «Ростех Арене» в Калининграде, сообщает официальный сайт РФС. 15 октября в 13:30 по местному времени (14:30 мск) стадион откроет свои двери для зрителей двух матчей.

Первыми за титул обладателей Кубка России среди женщин сыграют «Зенит» и ЦСКА. Стартовый свисток к началу матча прозвучит в 15:30 (16:30 мск).

Во втором матче дня встретятся полуфиналисты Winline Медиалиги. Начало игры в 19:00 (20:00 мск). Участники встречи определятся по итогам четвертьфиналов турнира, которые пройдут 7 и 8 октября.

С 13:30 на «Ростех Арене» гостей на автограф-сессии будут ждать игроки Winline Медиалиги, футболисты РПЛ и Суперлиги. Также посетителей матча ждёт развлекательная программа. На оба матча будет действовать единый билет.