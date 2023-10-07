Президент «Галатасарая» Озбек: заявление «Шахтёра»? Трансфер Тете законный!

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек отреагировал на слова генерального директора «Шахтёра» Сергея Палкина, считающего, что «Лион» получил неправомерное обогащение благодаря трансферу бразильца Тете в турецкий клуб.

«Заявление донецкого «Шахтёра»? Мы получили выводы от юридически значимых институтов по трансферу Тете. Трансфер Тете законный! Если бы это было не так, Турецкая футбольная федерация не позволила бы ему играть», — приводит слова Озбека Milliyet.

Напомним, «Лион» арендовал Тете у «Шахтёра», а в январе 2023 уже французский клуб отдал бразильца в аренду «Лестеру». По завершению сезона Тете приезжал в Киев, а затем перешёл в «Галатасарай», хотя его контракт с «горняками» был действителен до конца года.