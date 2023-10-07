Неймар опубликовал фото с новорождённой дочерью

У бразильского нападающего саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймара родилась дочь. Футболист опубликовал фотографии с супругой и новорождённой девочкой в социальной сети.

Фото: Из личного архива Неймара

«Наша Мэви пришла, чтобы дополнить нашу жизнь. Добро пожаловать, доченька! Мы тебя уже очень любим! Спасибо, что выбрала нас», — написала супруга Неймара Бруна Бьянкарди.

Напомним, у 31-летнего бразильца и его бывшей девушки Каролины Дантас есть сын Дави Лукка.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит матч лиги арабских государств с «Аль-Ахдудом», который запланирован на субботу, 7 октября, так как он отправился в Бразилию.

Напомним, Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар провёл три матча в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами.