«Сочи» — «Зенит»: Клаудиньо открыл счёт на девятой минуте

В эти минуты проходит встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч проводится на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на девятой минуте бразильский полузащитник Клаудиньо открыл счёт и вывел «Зенит» вперёд. Клаудиньо хладнокровно реализовал 11-метровый удар, направив мяч в правый от себя угол ворот.

Напомним, петербуржцы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 17 очков после 10 проведённых матчей. Сочинцы располагаются на последней строчке, имея в своём активе шесть очков.