«Сочи» — «Зенит»: Кассьерра удвоил преимущество гостей

В эти минуты проходит встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч проводится на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на девятой минуте бразильский полузащитник Клаудиньо открыл счёт и вывел «Зенит» вперёд, реализовав пенальти.

На 30-й минуте нападающий Матео Кассьерра удвоил преимущество петербуржцев: Дуглас Сантос в очередной раз подключился в атаку и прострелил в сочинскую штрафную, Сергеев, опередивший защитника, сделал удобную скидку к 11-метровой отметке, откуда Кассьерра в касание пробил под дальнюю штангу — мяч от рук голкипера отправился в сетку ворот.

Напомним, петербуржцы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 17 очков после 10 проведённых матчей. Сочинцы располагаются на последней строчке, имея в своём активе шесть очков.