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«Сочи» — «Зенит»: Кассьерра удвоил преимущество гостей

«Сочи» — «Зенит»: Кассьерра удвоил преимущество гостей
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В эти минуты проходит встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч проводится на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
07 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Клаудиньо – 9'     0:2 Кассьерра – 30'    

Уже на девятой минуте бразильский полузащитник Клаудиньо открыл счёт и вывел «Зенит» вперёд, реализовав пенальти.

На 30-й минуте нападающий Матео Кассьерра удвоил преимущество петербуржцев: Дуглас Сантос в очередной раз подключился в атаку и прострелил в сочинскую штрафную, Сергеев, опередивший защитника, сделал удобную скидку к 11-метровой отметке, откуда Кассьерра в касание пробил под дальнюю штангу — мяч от рук голкипера отправился в сетку ворот.

Напомним, петербуржцы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 17 очков после 10 проведённых матчей. Сочинцы располагаются на последней строчке, имея в своём активе шесть очков.

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