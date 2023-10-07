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«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с защитником Линделёфом до 2025 года

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с защитником Линделёфом до 2025 года
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Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с защитником Виктором Линделёфом, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, клуб не хочет, чтобы шведский футболист покинул команду грядущим летом бесплатно. По этой причине Линделёфу будет предложено пролонгировать трудовое соглашение до 2025 года. Отмечается, что на текущий момент игроком интересуются «Ювентус» и «Милан».

Напомним, в минувшем розыгрыше английского чемпионата 29-летний защитник принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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