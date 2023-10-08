Дзюба: наверное, было бы несправедливо, если бы «Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 3:2

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о ничьей в матче 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:2). «Железнодорожники» избежали поражения в этой встрече на 96-й минуте.

«Положа руку на сердце, наверное, было бы несправедливо победить вот так, 3:2. Мы, конечно, были бы безмерно счастливы, но за «Урал» было бы очень обидно, потому что команда действительно играющая. Не забить два пенальти и проиграть вот так, 2:3, было бы чересчур. Плюс у них ещё с «Ростовом» отняли очки. Где-то им вернулось. Мы в любом случае не сдаёмся до последней минуты, это очень радует. Не первый раз, уже набралось 4-5 таких камбэков крутых, которые говорят о том, что у нас есть характер. По крайней мере, это уже радует», — сказал Дзюба в видео YouTube-канала «Локомотива».

Отметим, в этой встрече Дзюба стал автором одного забитого мяча.