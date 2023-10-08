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«Брайтон» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

«Брайтон» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
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В матче 8-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Начало игры — в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем сезоне команды играли трижды. В первом круге команды сыграли вничью со счётом 3:3. Во втором круге «Брайтон» разгромил «Ливерпуль» со счётом 3:0. Также команды встречались в 1/16 финала Кубка Англии, где «чайки» победили «красных» со счётом 2:1.

После семи туров английской Премьер-лиги «Брайтон» набрал 15 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В свою очередь, «Ливерпуль» заработал 16 очков и располагается на четвёртой строчке.

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