Тренер «Мальорки»: чемпионат мира на трёх континентах? Какое варварство, это отстой

Главный тренер испанской «Мальорки» Хавьер Агирре высказался насчёт того, что чемпионат мира 2030 года примут сразу три континента и шесть стран.

«Какое варварство! Придётся лететь, потому что я всегда езжу на чемпионаты мира, посещал их уже 10 или 12 раз. Мы отправимся в в Аргентину, затем вернёмся в Испанию, потом поедем в Марокко, — это отстой, мне не нравится такое положение дел», — приводит слова Агирре Mundo Deportivo.

Напомним, матчи чемпионата мира 2030 года будут проходить в таких странах, как Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Уругвай и Парагвай.

После девяти туров испанской Ла Лиги «Мальорка» набрала 8 очков и на текущий момент занимает 15-е место в турнирной таблице.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.