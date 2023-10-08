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Брат Эдена Азара: он наслаждается жизнью, не знаю, закончилась ли его карьера

Брат Эдена Азара: он наслаждается жизнью, не знаю, закончилась ли его карьера
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Футболист «Серкль Брюгге» Килиан Азар, являющийся братом экс-игрока мадридского «Реала» Эдена Азара, рассказал о жизни Эдена после его ухода из мадридской команды в конце минувшего сезона.

«На текущий момент он не двигается с места, но я не знаю, закончилась ли его карьера. Если он примет окончательное решение, то сам расскажет об этом. Эден сейчас живёт в Мадриде, потому что его дети ходят в местную школу. Он принял такое решение для того, чтобы ему было спокойно. Мы постоянно общаемся с ним, и я знаю, чем брат занимается каждый день — просто наслаждается жизнью.

Он по-прежнему любит футбол, ведь эта игра всегда была самой большой страстью в его жизни. Он отдавал все силы на поле в каждой команде, за которую играл. Эден сделал всё для того, чтобы выиграть трофеи во всех клубах, за которые он выступал, включая мадридский «Реал», — приводит слова Азара Mundo Deportivo.

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