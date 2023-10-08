Масалитин: у «Спартака» с Абаскалем ни в одной игре не было оптимального состава

Бывший футболист Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 8 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Явного фаворита нет. Обе команды сейчас в одинаковом положении как в таблице, так и со своими нерешёнными проблемами. Игра будет очень тяжёлой. Не знаю, будет ли красивый футбол, но на первое место выходит результат. Если одна из команд проиграет, начнутся разговоры про тренера и будет подниматься негатив.

Непонятно, скажутся ли кадровые проблемы ЦСКА. Непонятно, что с Мойзесом и Агаповым. Если они сыграют, то у ЦСКА будет меньше проблем. У Абаскаля другие проблемы — ему нужно выбрать оптимальный состав из всего, что есть. Пока он не может этим воспользоваться, потому что ни в одной игре не было оптимального состава», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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